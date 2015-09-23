​Полиция застрелила убийцу заместителя шерифа в штате Флорида

Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Почтальон в штате Флорида застрелил заместителя шерифа города Шалимар и позднее был убит в перестрелке с блюстителями порядка.

Как передает Report, об этом сообщила полиция округа Окалуза, где произошло преступление.

Как уточнил шериф Ларри Эшли, его заместитель был направлен в офис адвоката, чтобы оформить явку в суд и конфисковать огнестрельное оружие у местного почтальона, который подозревается в бытовом насилии. 33-летний мужчина во время конфискации неожиданно выхватил пистолет и убил полицейского наповал несколькими выстрелами в голову.

Преступник позднее, уходя от погони блюстителей порядка, забаррикадировался в своей квартире. Полицейским пришлось распылить слезоточивый газ и применить табельное оружие, так как убийца оказал вооруженное сопротивление.

Пострадавших среди жителей Шалимара нет.