 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Полиция застрелила убийцу заместителя шерифа в штате Флорида

    Убийца оказал вооруженное сопротивление

    Баку. 23 сентября. REPORT.AZ/ Почтальон в штате Флорида застрелил заместителя шерифа города Шалимар и позднее был убит в перестрелке с блюстителями порядка.

    Как передает Report, об этом сообщила полиция округа Окалуза, где произошло преступление.

    Как уточнил шериф Ларри Эшли, его заместитель был направлен в офис адвоката, чтобы оформить явку в суд и конфисковать огнестрельное оружие у местного почтальона, который подозревается в бытовом насилии. 33-летний мужчина во время конфискации неожиданно выхватил пистолет и убил полицейского наповал несколькими выстрелами в голову.

    Преступник позднее, уходя от погони блюстителей порядка, забаррикадировался в своей квартире. Полицейским пришлось распылить слезоточивый газ и применить табельное оружие, так как убийца оказал вооруженное сопротивление.

    Пострадавших среди жителей Шалимара нет.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi