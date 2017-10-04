Полиция Теннесси обнаружила арсенал оружия в нарушившем скоростной режим автомобиле

Баку. 4 октября. REPORT.AZ/ Полиция американского штата Теннесси обнаружила большое количество оружия в автомобиле, водитель которого нарушил скоростной режим.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

Как рассказал шериф Эд Грейбел, сотрудники правоохранительных органов обнаружили в машине 43-летнего Скотта Эдмистена пистолет Magnum, полуавтоматическую винтовку и две автоматические винтовки AR, более 900 патронов, а также "оборудование для выживания".

В настоящее время Эдмистен задержан, его обвиняют во владении запрещённым оружием и нарушении скоростного режима.