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    ​Полиция сообщила о множестве пострадавших в результате стрельбы Остине

    В результате стрельбы погиб по меньше мере один человек

    Баку. 31Июля. REPORT.AZ/ Неизвестный открыл стрельбу в городе Остин (штат Техас).

    Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье телеканал ABC.

    Полиция призвала жителей Остина держаться подальше от центра города.

    Правоохранительные органы заявляют о множестве пострадавших с огнестрельными ранениями.

    Как стало известно в последствии, в результате стрельбы погиб по меньше мере один человек. По данным CNN, жертвой стрелка стала 30-летняя женщина.

    Как передает Associated Press, стрельба велась в двух местах в одном районе. Оба участка оцеплены полицией.

    Власти призвают жителей Остина держаться подальше от центра города, где произошла стрельба. Удалось ли задержать нападавшего, пока неизвестно.

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