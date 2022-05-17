Полиция Шри-Ланки задержала более 660 человек за участие в беспорядках

Общее число задержанных за участие в протестах в Шри-Ланке, сопровождавшихся погромами и беспорядками, составило 664.

Общее число задержанных за участие в протестах в Шри-Ланке, сопровождавшихся погромами и беспорядками, составило 664.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом со ссылкой на полицию сообщил во вторник новостной портал Newsfirst.

Речь идет об аресте участников беспорядков на острове 9 и 10 мая. 206 задержанных были отпущены под залог. Издание приводит заявление представителя полиции Нихала Тхалдувы, который уточнил, что "только за последние сутки были арестованы 258 человек". Кроме того, в полицию поступило 444 жалобы из разных провинций Шри-Ланки о поджогах, порче имущества и убийствах.

По данным правоохранительных органов, на острове на прошлой неделе в массовых протестах погибли девять человек, более 240 получили ранения.

Шри-Ланка переживает самый острый экономический кризис с момента обретения независимости в 1948 году, который привел к социально-политической напряженности. Акции протеста против ухудшения условий жизни населения начались в начале апреля. Кризис вызван сокращением иностранного туризма из-за пандемии, что привело к нехватке валютных резервов. Власти были вынуждены ввести строгую экономию ресурсов и сократить импорт. Внешним заимствованиям и борьбе с экономическим кризисом препятствует долг Шри-Ланки, который достиг 51 млрд долларов.