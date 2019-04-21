Полиция задержала семь человек по подозрению в причастности к взрывам на Шри-Ланке

Власти Шри-Ланки задержали семь человек по подозрению в причастности к воскресным террористическим атакам.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает новостной портал News 1st.

Пока никаких подробностей этих задержаний не приводится.

По последним данным, в результате терактов погибли не менее 190 человек, ранены около 500.

Серия из восьми взрывов прогремела в островном государстве в воскресенье в церквях во время пасхальных служб, в отелях, а также близ столичного зоопарка и в районе Дематагода. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.