Полиция Португалии обыскала дом премьера Кошты из-за подозрений в коррупции

Португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны Антониу Кошты. Следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.

Португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны Антониу Кошты. Следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.

Как передает Report, об этом пишет El Mundo.

Внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.

По данному делу министр окружающей среды Дуарту Кордейру и министр инфраструктуры Жоау Галамба, а также бывший министр окружающей среды Жоау Педру Матуш Фернандеш объявлены подозреваемыми.