О нас

Полиция Португалии обыскала дом премьера Кошты из-за подозрений в коррупции

Полиция Португалии обыскала дом премьера Кошты из-за подозрений в коррупции Португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны Антониу Кошты. Следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.
Другие страны
7 ноября 2023 г. 16:29
Полиция Португалии обыскала дом премьера Кошты из-за подозрений в коррупции

Португальская полиция пришла с обысками в официальную резиденцию премьер-министра страны Антониу Кошты. Следственные мероприятия проводились совместно с прокуратурой в рамках разбирательства о предполагаемой коррупции.

Как передает Report, об этом пишет El Mundo.

Внимание следователей привлекла разведка лития на севере Португалии и мегапроект по производству зеленого водорода в Синеше. В рамках расследования, в частности, был допрошен глава администрации Кошты Витора Эскариа, консультант премьера Ласерда Мачадо и мэр Синеша Нуну Маскареньяш.

По данному делу министр окружающей среды Дуарту Кордейру и министр инфраструктуры Жоау Галамба, а также бывший министр окружающей среды Жоау Педру Матуш Фернандеш объявлены подозреваемыми.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Investigation targets corruption in Portuguese gov't

Самое читаемое

Керим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
ФотоКерим Велиев обсудил с пакистанским генералом военное сотрудничество между Азербайджаном и Пакистаном
1 ноября 2023 г. 18:25
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
В Палате представителей США потребовали запретить покупать дроны из КНР
2 ноября 2023 г. 04:08
Во Франции увеличилось число жертв урагана Киаран
Во Франции увеличилось число жертв урагана "Киаран"
2 ноября 2023 г. 22:45
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
Президент Азербайджана проинформировал лидеров ОТГ об антитеррористических мероприятиях
3 ноября 2023 г. 12:02
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
Джейхун Байрамов обсудил региональные вопросы с главой МИД Румынии
6 ноября 2023 г. 14:13
Агентство предупредило стройкомпании
Агентство предупредило стройкомпании
6 ноября 2023 г. 16:41
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (07.11.2023)
7 ноября 2023 г. 09:22
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
Депутат Милли Меджлиса примет участие в форуме совета еврейских парламентариев в Вашингтоне
7 ноября 2023 г. 12:20
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
Главы МИД Турции и Беларуси провели переговоры в Анкаре
7 ноября 2023 г. 15:17
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
В Иране неизвестные совершили нападение на полицейский патруль, есть погибшие
2 ноября 2023 г. 16:15

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi