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    Полиция обыскала квартиру открывшего стрельбу в Мюнхене

    Знакомые подозреваемого узнали его по видеозаписям с места преступления

    Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полиция обыскала квартиру, в которой жил с родителями подозреваемый в стрельбе в немецком Мюнхене. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Bild.

    Отмечается, что штурм квартиры произошел по наводке знакомых подозреваемого, которые узнали его по видеозаписям с места преступления. Обыск произвели через три часа после их обращения в полицию, приблизительно в 02.00 местного времени.

    Квартира подозреваемого расположена в центральном районе Мюнхена — Максфорштадт. Недалеко от дома находится школа, в которую, по данным Bild, ходил стрелок.

    Накануне  вечером в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы, по последним данным, 10 человек погибли, около 20 госпитализированы. Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, мотивы которого пока не установлены. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии, вероятно, покончил с собой.

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