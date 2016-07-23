Полиция обыскала квартиру открывшего стрельбу в Мюнхене

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ Полиция обыскала квартиру, в которой жил с родителями подозреваемый в стрельбе в немецком Мюнхене. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Bild.

Отмечается, что штурм квартиры произошел по наводке знакомых подозреваемого, которые узнали его по видеозаписям с места преступления. Обыск произвели через три часа после их обращения в полицию, приблизительно в 02.00 местного времени.

Квартира подозреваемого расположена в центральном районе Мюнхена — Максфорштадт. Недалеко от дома находится школа, в которую, по данным Bild, ходил стрелок.

Накануне вечером в районе крупного мюнхенского торгового центра "Олимпия" в результате стрельбы, по последним данным, 10 человек погибли, около 20 госпитализированы. Полицейские сообщили, что стрелял 18-летний выходец из Ирана, мотивы которого пока не установлены. По данным полиции, стрелок действовал один и впоследствии, вероятно, покончил с собой.