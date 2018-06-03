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    Полиция назвала причину стрельбы в Берлинском кафедральном соборе - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полицейский, открывший огонь в Берлинском кафедральном соборе в воскресенье, стрелял в дебошира.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает полиция.

    "В Берлинском кафедральном соборе наш коллега в начале пятого выстрелил в дебошира. Он был ранен в ногу", — сообщила полиция в Twitter.

    Ранее СМИ сообщили, что ранение также получил полицейский.

    ***19:34

    Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ Полиция открыла огонь по неизвестному мужчине в воскресенье в кафедральном соборе германской столицы. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило издание Berliner Morgenpost.

    Также сообщается, что в результате инцидента один полицейский ранен, но другие подробности произошедшего пока не приводятся.

    Берлинский кафедральный собор является самой большой евангелической церковью Германии. Он был построен в 1894-1905 годах как придворная церковь правящей династии Гогенцоллернов.

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