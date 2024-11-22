О нас

Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы

Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы Подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена территория возле посольства США в Лондоне, оказался имитацией взрывного устройства.
Другие страны
22 ноября 2024 г. 18:54
Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы

Подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена территория возле посольства США в Лондоне, оказался имитацией взрывного устройства.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом британская полиция сообщила в соцсети Х.

"Первоначальные данные указывают, что предмет был устройством-муляжом", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что по причине обнаружения подозрительного предмета полиция Лондона оцепила территорию в районе американского посольства в британской столице. В отношении находки был проведен "контролируемый взрыв", из-за чего многие могли слышать громкий хлопок.

В самом посольстве в это время был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину
Канада подтвердила доставку ЗРК NASAMS в Украину
22 ноября 2024 г. 19:52
Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро
Испания оштрафовала пять авиакомпаний на 180 млн евро
22 ноября 2024 г. 19:38
В Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети
В Афганистане неизвестные убили 12 прихожан мечети
22 ноября 2024 г. 19:33
ООН: В 2024 году зафиксировано рекордное число смертей гуманитарных работников
ООН: В 2024 году зафиксировано рекордное число смертей гуманитарных работников
22 ноября 2024 г. 19:10
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
В Ливане ранены четверо миротворцев ООН
22 ноября 2024 г. 19:00
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме
Экоактивисты в знак протеста вывалили навоз перед зданием МВД в Риме
22 ноября 2024 г. 17:46
Во Франции похитили часть ювелирной композиции стоимостью в 7 млн евро
Во Франции похитили часть ювелирной композиции стоимостью в 7 млн евро
22 ноября 2024 г. 17:39
Танки Израиля перерезали шоссе между Марджаюном и Набатией в Ливане
Танки Израиля перерезали шоссе между Марджаюном и Набатией в Ливане
22 ноября 2024 г. 17:11
Рютте использовал самолет голландского правительства для встречи с Трампом во Флориде
Рютте использовал самолет голландского правительства для встречи с Трампом во Флориде
22 ноября 2024 г. 16:02
ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире
ВПП просит выделить $16,9 млрд в 2025 году для борьбы с голодом в мире
22 ноября 2024 г. 15:53

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi