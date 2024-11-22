Полиция Лондона: Подозрительный предмет у посольства США был муляжом бомбы

Подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена территория возле посольства США в Лондоне, оказался имитацией взрывного устройства.

Подозрительный предмет, из-за которого была оцеплена территория возле посольства США в Лондоне, оказался имитацией взрывного устройства.

Как передает Report со ссылкой на британские СМИ, об этом британская полиция сообщила в соцсети Х.

"Первоначальные данные указывают, что предмет был устройством-муляжом", - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось о том, что по причине обнаружения подозрительного предмета полиция Лондона оцепила территорию в районе американского посольства в британской столице. В отношении находки был проведен "контролируемый взрыв", из-за чего многие могли слышать громкий хлопок.

В самом посольстве в это время был введен локдаун, то есть ограничения на передвижения сотрудников в целях безопасности.