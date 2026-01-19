Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Полиция КНР выясняет причины взрыва на сталелитейном заводе

    Другие страны
    • 19 января, 2026
    • 06:48
    Полиция КНР выясняет причины взрыва на сталелитейном заводе

    Органы общественной безопасности КНР проводят расследование причин взрыва на заводе по производству листового металла в китайском городе Баотоу (автономный район Внутренняя Монголия) и устанавливают виновных в происшествии.

    Как передает Report, об этом сообщило Центральное телевидение Китая со ссылкой на местные власти.

    "В регионе сформирована следственная группа для проведения тщательного расследования причин аварии и установления ответственных. Лица, не выполнившие надлежащим образом свои обязанности, будут привлечены к ответственности согласно закону. Органы общественной безопасности уже приняли меры в отношении ответственных лиц соответствующих предприятий", - приводит ТВ заявление муниципальных властей города Баотоу.

    Сообщается, что производство на заводе приостановлено, система городского электроснабжения и водоснабжения функционирует без перебоев. Проверка не выявила серьезных последствий взрыва для окружающей среды.

    Ранее агентство Xinhua сообщало, что в результате взрыва на заводе по производству листового металла в Баотоу погибли два человека, пять числятся пропавшими без вести. Еще 66 человек госпитализированы с различными травмами.

    КНР Внутренняя Монголия авария

