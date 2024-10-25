Полиция Германии зафиксировала более 3 700 попыток незаконного въезда

Полиция Германии зафиксировала более 3 700 попыток незаконного пересечения границы страны в первые недели после введения в начале сентября временных мер контроля на сухопутных границах.

Полиция Германии зафиксировала более 3 700 попыток незаконного пересечения границы страны в первые недели после введения в начале сентября временных мер контроля на сухопутных границах.

Как передает Report, об этом сообщает издание Spiegel со ссылкой на данные органов власти.

"В первые 23 дня после введения мер контроля на германских федеральная полиция зафиксировала 3 778 попыток несанкционированного въезда", - говорится в публикации издания.

Из этого количества, зафиксированного в период с 16 сентября по 8 октября, 2 462 людям было отказано во въезде в ФРГ, еще 100 человек получили отказ, так как уже были ранее депортированы из страны.

Полиция также задержала в общей сложности около 600 человек при попытке пересечь границу, из них около 60 находились в розыске как правые экстремисты, исламисты или левые экстремисты.