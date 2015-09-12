Полиция Еревана начала разгон митингующих на проспекте Баграмяна

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Полиция вытеснила митингующих с проезжей части проспекта Маршала Баграмяна в центре Еревана на тротуары, передает корреспондент РИА Новости.

В пятницу несколько сотен протестующих против подорожания электроэнергии вновь перекрыли проспект в центре города близ резиденции президента Армении. К утру субботы там осталось несколько десятков человек.

В субботу утром полиция потребовала от митингующих к 05.30 (04.30 мск) разблокировать проезжую и пригрозила применить законные меры в случае неповиновения.

Проезжая часть проспекта в настоящее время очищена от митингующих.