Полиция Дании задержала двух человек за сбор денег для ХАМАС
Другие страны
- 02 декабря, 2025
- 14:50
Двое мужчин - 59 и 28 лет - задержаны в Дании по подозрению в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС.
Как передает Report об этом говорится на странице полиции Копенгагена в социальной сети "Х".
По данным полиции, они собрали 5 млн 684,573 тыс. крон ($883,455 тыс.) для ХАМАС.
По информации полиции, оба подозреваемых собирали и передавали или пытались передать деньги ХАМАС через сеть ассоциаций и организаций в Дании и за рубежом.
Старший из двух подозреваемых был задержан в связи с операцией полиции, проведенной по подозрению в подготовке террористического акта.
