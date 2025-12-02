Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА ОТГ
    Полиция Дании задержала двух человек за сбор денег для ХАМАС

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 14:50
    Двое мужчин - 59 и 28 лет - задержаны в Дании по подозрению в поддержке палестинского радикального движения ХАМАС.

    Как передает Report об этом говорится на странице полиции Копенгагена в социальной сети "Х".

    По данным полиции, они собрали 5 млн 684,573 тыс. крон ($883,455 тыс.) для ХАМАС.

    По информации полиции, оба подозреваемых собирали и передавали или пытались передать деньги ХАМАС через сеть ассоциаций и организаций в Дании и за рубежом.

    Старший из двух подозреваемых был задержан в связи с операцией полиции, проведенной по подозрению в подготовке террористического акта.

