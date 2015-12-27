​Полицейские в США в 2015 году убили около тысячи граждан

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ Американские полицейские за 2015 год смертельно ранили около 1 тысячи мирных граждан.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании издания Washington Post.

Согласно данным на 24 декабря 2015 года, в общей сложности жертвами полицейского насилия стали 965 мирных граждан США, 564 из них в момент столкновения с полицией были вооружены пистолетом, у 281 было оружие другого вида и 90 человек были безоружными.

По информации издания, как правило, основной причиной для стрельбы со стороны полиции остается расовый признак. Так, несмотря на то, что афроамериканцы составляют лишь 6% от общего населения Соединенных Штатов, в 2015 году в 40% случаев жертвами полицейского насилия стали именно чернокожие американцы, свидетельствует база данных издания. В большинстве случаев, когда полицейский открывал огонь и смертельно ранил человека, который напал на кого-либо с оружием, нападавший был белокожим.