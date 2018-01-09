Полицейские США за 2017 год застрелили 987 человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Американские полицейские при исполнении служебных обязанностей застрелили за 2017 год 987 человек, что немного превышает аналогичный показатель за 2016 год.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в понедельник газета The Washington Post, основываясь на собственном анализе судебных документов и полицейских отчетов.

В США такого рода статистика на официальном уровне не публикуется.

"В течение 2017 года полицейские застрелили 987 человек. При этом в 2016 году данный показатель составил 963 человека, а в 2015 году - 995", - говорится в статье.