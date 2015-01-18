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    В Польше около 200 человек в масках напали на пассажирский поезд

    В результате массовой драки пострадали 10 человек

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ Две сотни людей в масках напали в польском Гданьске на поезд, идущий в Сопот, и устроили драку с фанатами, ехавшими на соревнования по смешанным боевым искусствам.

    Как сообщает Report со ссылкой на "Радио Гданьск", нападение произошло в субботу вечером, когда неизвестный, дернув стоп-кран, остановил пассажирский поезд Эльблонг — Гдыня в районе станции Гданьск.

    После этого десятки мужчин в масках забросали состав камнями, а затем ворвались в вагоны и начали избивать болельщиков, которые направлялись в Сопот на турнир по ММА.

    В результате пострадали 10 человек, госпитализация понадобилась пятерым. Полиция начала расследование.

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