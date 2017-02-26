Похищенные в Нигерии ученые из ФРГ освобождены

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Два археолога из Германии, похищенные в среду на севере Нигерии, освобождены.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя местной полиции.

В среду стало известно, что вооруженные люди похитили археолога из Германии и его коллегу в штате Кадуна на севере Нигерии. Ученые совместно с нигерийскими организациями работали над изучением останков цивилизации Нок. По данным представителя полиции, ранее похитители ничего не сообщали о своих требованиях.

Собеседник агентства подчеркнул, что власти не передавали выкуп за освобождение археологов. Другие подробности уточняются.