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Погранохрана Польши применила водометы для сдерживания мигрантов на границе с Беларусью

Погранохрана Польши применила водометы для сдерживания мигрантов на границе с Беларусью Польская погранохрана применила водометы, чтобы не позволить группе нелегальных мигрантов проникнуть в страну из Беларуси.
Другие страны
12 августа 2023 г. 13:31
Погранохрана Польши применила водометы для сдерживания мигрантов на границе с Беларусью

Польская погранохрана применила водометы, чтобы не позволить группе нелегальных мигрантов проникнуть в страну из Беларуси.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"11 августа в Польшу из Беларуси пытались нелегально попасть 106 человек, в частности граждане Конго и Эритреи. В Дубиче-Церкевне большая группа из около 40 агрессивно настроенных иностранцев форсировала границу. У одного человека был нож, бросались камни. На место происшествия была направлена машина "Тайфун" с водометами", - сообщила погранохрана в соцсети X.

Польша столкнулась с серьезным миграционным кризисом на границе с Беларусью осенью 2021 года.

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