В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами

Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолёта на оживлённую улицу.

Как передает Report, об этом сообщает Globo.

Отмечается, что погиб случайный прохожий.

По данным телеканала, в результате происшествия также пострадали туристы, находившиеся на борту вертолёта. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.

Уточняется, что жилые дома в ходе происшествия не пострадали.