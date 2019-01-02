В Бразилии один человек погиб в результате падения вертолёта рядом с жилыми домами

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Баку. 2 января. REPORT.AZ/ В бразильском муниципалитете Убатуба по меньшей мере один человек погиб в результате падения вертолёта на оживлённую улицу.
Как передает Report, об этом сообщает Globo.
Отмечается, что погиб случайный прохожий.
По данным телеканала, в результате происшествия также пострадали туристы, находившиеся на борту вертолёта. Они были доставлены в больницу и находятся в стабильном состоянии. Пилоту госпитализация не понадобилась.
Уточняется, что жилые дома в ходе происшествия не пострадали.
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