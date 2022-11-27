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Поезда в Австрии завтра полностью прекратят движение из-за забастовки

Поезда в Австрии завтра полностью прекратят движение из-за забастовки В понедельник, 28 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.
Другие страны
27 ноября 2022 г. 20:54
Поезда в Австрии завтра полностью прекратят движение из-за забастовки

В понедельник, 28 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

Главный профсоюз железнодорожников потребовал повышения заработной платы на 400 евро для 50 тысяч работников сектора.

После того как пятый раунд переговоров провалился в воскресенье, профсоюз объявил "предупредительную забастовку", которая продлится весь понедельник и будет касаться трансграничных железнодорожных перевозок, включая ночные поезда.

В случае, если после однодневной забастовки требования железнодорожников не утвердят, то протесты могут повториться.

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