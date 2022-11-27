Поезда в Австрии завтра полностью прекратят движение из-за забастовки

В понедельник, 28 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

В понедельник, 28 ноября, железнодорожники Австрии проведут забастовку, в результате которой будет остановлено движение поездов по всей стране.

Как передает Report , об этом сообщает агентство Reuters.

Главный профсоюз железнодорожников потребовал повышения заработной платы на 400 евро для 50 тысяч работников сектора.

После того как пятый раунд переговоров провалился в воскресенье, профсоюз объявил "предупредительную забастовку", которая продлится весь понедельник и будет касаться трансграничных железнодорожных перевозок, включая ночные поезда.

В случае, если после однодневной забастовки требования железнодорожников не утвердят, то протесты могут повториться.