Подводные лодки Великобритании оснастят дронами

Баку. 18 ноября. REPORT.AZ/ Подводные лодки Великобритании в скором времени смогут запускать беспилотники из-под воды для слежки за российскими кораблями у британского побережья, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Практически бесшумный дрон Outrider будет запускаться в специальном контейнере, который будет раскрываться уже на поверхности воды. Беспилотник будет отправлять высококачественные фотографии вражеского корабля, чтобы экипаж подлодки мог или избежать контакта, или атаковать.

Слежка связана с тем, что за последние шесть лет у берегов Великобритании возросла активность российских подлодок.

Отмечается, что дрон Outrider может быть запущен нажатием кнопки с любой платформы, в том числе с подводных лодок и кораблей. Беспилотник может работать автономно или управляться с подлодки.