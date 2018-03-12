Подозрительный сверток у парламента Британии оказался безвреден - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Сверток с подозрительным веществом, доставленный в одно из зданий, где расположены офисы британского парламента, не представляет опасности.

Как передает Report, об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе парламента.

"Подозрительное вещество, которое проверяла полиция, как оказалось, не представляет опасности. Территория была временно оцеплена, но эвакуации не потребовалось. Два человека обратились в больницу из соображений предосторожности", - сообщили в пресс-службе.

***18:46

Британская полиция проверяет подозрительный сверток, обнаруженный в одном из зданий, где расположены офисы британского парламента.

Как передает Report, об этом сообщил РИА Новости представитель Скотланд-Ярда.

"В настоящее время сверток изучают специалисты", - добавил он.