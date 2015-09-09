​Подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке признался в соучастии

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Главный подозреваемый по делу о взрыве в Бангкоке, жертвами которого стали 20 человек, признался, что передал сумку со взрывчаткой мужчине, который устроил взрыв, сообщает Report со ссылкой на BBC.

На данный момент под арестом находятся двое иностранцев, подозреваемых в соучастии в преступлении, поиски непосредственного исполнителя продолжаются. По мнению следствия, организатором теракта является гражданин Китая Абудирхам Абудисатер.

По словам представителя полиции, подозреваемый Юсуфу Миераили сообщил, что передал сумку мужчине в желтой майке на железнодорожной станции.

Сам Миераили был арестован в конце августа, когда пытался пересечь границу с Камбоджей. Сообщается, что при нем был китайский паспорт.

По словам Мираили, он доставил взрывное устройство в рюкзаке в центр Бангкока, где передал его непосредственному исполнителю теракта. Мираили также заявил, что не знал о содержимом рюкзака.

По данным полиции, атака на святилище Эраван готовилась больше месяца, в подготовке участвовали не менее 10 человек. Полиция опубликовала фоторобот главного подозреваемого и сообщила, что правоохранительные органы разыскивают иностранца.