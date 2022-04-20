Подоляк: Мир будет все более интенсивно атаковать Россию санкциями

Мировая общественность в шоке от того, что Россия затеяла в центре Европы, атакуя большую страну.

Мировая общественность в шоке от того, что Россия затеяла в центре Европы, атакуя большую страну.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, долгое время мировое сообщество пассивно реагировало на действия России в Украине, особенно в течение первой недели войны. "Потом, конечно же, реакция стала проявляться более агрессивная, и на сегодняшний день понятно, что мир будет все более интенсивно атаковать Россию санкциями", - заявил Подоляк.

"В свою очередь Россия, понимая, что ей терять уже нечего, поскольку есть зафиксированные факты военных преступлений, которые однозначны с точки зрения юридической оценки этих событий, будет и далее эскалировать войну, нарушая все правила и обычаи ее ведения", - считает советник главы Администрации президента Украины.