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Подоляк: Российская Федерация не умеет воевать на полях сражения

Подоляк: Российская Федерация не умеет воевать на полях сражения "Война уже охватила всю территорию Украины, почти все области Украины попали под обстрел. Российская Федерация не умеет воевать на полях сражения, она уже доказала крайне низкую эффективность сухопутной части своей группировки и поэтому перенесла основную
Внешняя политика
20 апреля 2022 г. 17:57
Подоляк: Российская Федерация не умеет воевать на полях сражения

"Война уже охватила всю территорию Украины, почти все области Украины попали под обстрел. Российская Федерация не умеет воевать на полях сражения, она уже доказала крайне низкую эффективность сухопутной части своей группировки и поэтому перенесла основную активность на авиационные и ракетные удары по крупным городам".

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил советник главы Администрации президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, небольшие города или села как было в Киевской области практически на 50-60% разрушены. "Мариуполь разрушен на 90%. Это тактика России. Она считает, что за счет прямых ночных ударов в течение всех пятидесяти с лишним дней войны сможет запугать общественность и вынудит граждан либо мигрировать, то есть убегать из страны, или давить на правительство, вынуждая подписать невыгодное мирное соглашение с РФ", - заявил Подоляк.

Советник главы Администрации президента назвал тактику ведения Россией военных действий в Украине сирийским типом ведения войны: "Когда окружаешь большой город, как например, Харьков и блокируешь доставку туда продовольствия, медикаментов, воды, вывоз оттуда раненых, вывоз детей. И в это же время проводятся тотальные бомбардировки жилых кварталов, чтобы люди испытывали ужас".

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Версия на английском языке Podolyak says Russia not able to wage war on battlefield
Версия на азербайджанском языке Mixaylo Podolyak: "Rusiya döyüş meydanında müharibə aparmaq iqtidarında deyil"

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