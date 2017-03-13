Под лавиной в Афганистане погибли восемь золотоискателей

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Восемь человек погибли, семь получили ранения в результате схода лавины в провинции Бадахшан, на северо-востоке Афганистана, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Как сообщает управление комитета по чрезвычайным ситуациям региона, трагедия произошла накануне во второй половине дня на территории приграничного с Таджикистаном уезда Шахри-Бузург, когда группа местных жителей занималась промывкой золота.

Отмечается, что состояние оставшихся в живых семи старателей оценивается как критическое.