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    Под Ла-Маншем загорелся грузовик: движение поездов остановлено

    Все поезда были возвращены на станции отправления

    Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В тоннеле под проливом Ла-Манш обнаружено задымление, отменены все поезда. Об этом, как передает Report со ссылкой на Росбалт, сообщается в Twitter дорожной службы Евротоннеля.

    Все поезда были возвращены на станции отправления до выяснения причины задымления. Как оказалось позже, в тоннеле загорелся грузовик.

    По данным полиции Великобритании, пожар произошел на французском участке тоннеля. Пассажиры были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

    Евротоннель, проходящий под проливом, соединяет континентальную Европу с Великобританией.

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