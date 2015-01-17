Под Ла-Маншем загорелся грузовик: движение поездов остановлено

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ В тоннеле под проливом Ла-Манш обнаружено задымление, отменены все поезда. Об этом, как передает Report со ссылкой на Росбалт, сообщается в Twitter дорожной службы Евротоннеля.

Все поезда были возвращены на станции отправления до выяснения причины задымления. Как оказалось позже, в тоннеле загорелся грузовик.

По данным полиции Великобритании, пожар произошел на французском участке тоннеля. Пассажиры были успешно эвакуированы, никто не пострадал.

Евротоннель, проходящий под проливом, соединяет континентальную Европу с Великобританией.