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    Почти все разрушенные ИГ памятники в Мосуле были подлинными

    Все артефакты, уничтоженные ИГ в музее Мосула, были подлинными, за исключением четырех ненастоящих, сделанных из гипса

    Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Почти все уничтоженные боевиками "Исламского государства" исторические памятники в музее Мосула были аутентичными. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил министр туризма Ирака Адиль Шаршаб.

    В конце февраля в интернете появилось видео, на котором боевики уничтожают скульптуры доисламской эпохи, хранившиеся в музее города Мосул на севере Ирака. Вскоре после этого ЮНЕСКО призвала к экстренному заседанию Совета безопасности ООН по вопросу сохранения культурного наследия в Ираке. Глава организации также направила послание в Международный уголовный суд (МУС).

    "Все артефакты, уничтоженные ИГ в музее Мосула, были подлинными, за исключением четырех ненастоящих, сделанных из гипса", - заявил агентству Sputnik министр.

    Ранее сообщалось, что боевики ИГ уничтожили развалины древнего ассирийского города Нимруд на территории Ирака. Кроме того, боевики сровняли с землей руины еще одного древнего поселения - города Хатра.



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