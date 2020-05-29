​Почти сто миротворцев ООН заболели COVID-19

Коронавирусом заразились 96 служащих из 100 тысяч миротворцев ООН, развернутых в 13 операциях по всему миру, летальных случаев нет.

Как сообщает Report, об этом сказал РИА Новости глава отдела коммуникаций департамента операций ООН по поддержанию мира Ник Бернбэк.

"По состоянию на 27 мая, с момента начала пандемии из почти 100 тысяч человек, задействованных в миротворческих операциях, было 96 подтвержденных случаев COVID-19", - сказал Бернбэк.

В частности, по его словам, заболели три сотрудника миссии на Кипре, один служащий Временных сил ООН в Ливане, один в зоне палестино-израильского конфликта, пять – в ЦАР, трое в Южном Судане, 13 в ДРК и 70 в миротворческой миссии в Мали. Из них 48 человек выздоровели. Летальных случаев нет, сказал Бернбэк.