Почти 5 тыс. мигрантов погибли в 2016 году, пытаясь добраться в Европу

Баку. 16 ноября. REPORT.AZ/ За первые 10 месяцев 2016 года 4 тысячи 899 мигрантов погибли при попытке добраться в Европу из стран Африки и Ближнего Востока.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в докладе по проблемам миграции, подготовленном рядом итальянских общественных и благотворительных организаций в сотрудничестве с Национальной системой защиты лиц, обратившихся за политическим убежищем, и беженцев (SPRAR).

Среди организаций, принявших участие в подготовке доклада, - Anci, Caritas Italiana, Cittalia и фонд Migrantes.

В числе погибших – 3 тысячи 654 беженца, которые стали жертвами кораблекрушений в Средиземном море, отмечается в документе, который был представлен в среду в Риме.