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Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену

Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену В июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них нашли в российском плену.
Другие страны
5 августа 2022 г. 20:55
Почти четверть пропавших без вести украинских военных находятся в плену

В июле власти заявили, что более 7000 украинских военных являются без вести пропавшими. Через месяц после этого заявления стало известно, сколько из них нашли в российском плену.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Олег Котенко.

Котенко рассказал, что из более 7 тысяч пропавших без вести военных, удалось отыскать около 20-25%. Их нашли в российском плену, поэтому теперь количество пропавших без вести стало меньше.

Вооруженные силы Украины сообщали о двух тысячах пропавших военных, однако по словам Котенко другую часть составляют пограничники, нацгвардейцы или работники СБУ.

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