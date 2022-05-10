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Почти 80 человек задержали в Италии в операции против мафиозной группировки "Ндрангета"

Почти 80 человек задержали в Италии в операции против мафиозной группировки "Ндрангета" Итальянские правоохранительные органы задержали во вторник 77 человек в ходе операции против мафиозной группировки "Ндрангета".
Другие страны
10 мая 2022 г. 13:38
Почти 80 человек задержали в Италии в операции против мафиозной группировки Ндрангета

Итальянские правоохранительные органы задержали во вторник 77 человек в ходе операции против мафиозной группировки "Ндрангета".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета il Fatto Quotidiano.

По ее данным, 43 человека были задержаны в Риме, 34 - в области Калабрия. Среди задержанных, как пишет издание, мэр небольшого населенного пункта Козолето Антонино Джоффре. Подозреваемые в итальянской столице обвиняются в связях с мафиозными группировками, которые, предположительно, стремились получить контроль над предприятиями в различных секторах: в рыбной промышленности, кожевенном производстве, а также в пекарнях и кондитерских магазинах.

Итальянские правоохранительные органы уже более 10 лет назад выяснили, что считавшаяся традиционно южной преступная организация давно распространила свою деятельность в северных областях страны, а также в странах Европы. "Ндрангета" считается самой могущественной теневой преступной группировкой, контролирующей каналы поставок кокаина из Южной Америки в Европу.

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