Почти 200 человек погибли в результате ливней в Пакистане

По меньшей мере 195 человек погибли из-за ливней в различных районах Пакистана с 1 июля по 17 августа, еще 362 пострадали.
Как передает
Согласно данным, семь жителей погибли за последние 24 часа, наиболее пострадавшей от паводков провинцией является Пенджаб.
Отмечается, что с 1 июля разрушено 2 293 объекта недвижимости, из которых 734 восстановлению не подлежат. Паводки затронули свыше 44 км автомобильных дорог и 30 мостов.
Синоптики прогнозируют на 19 августа в различных районах Пакистана сильные дожди, которые могут привести к затоплениям в низинных районах Исламабада, Равалпинди, Гуджранвалы, Лахора, Шейхупуры, Касура, Сиалкота, Саргодхи, Фейсалабада и Пешавара.