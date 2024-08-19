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Почти 200 человек погибли в результате ливней в Пакистане

Почти 200 человек погибли в результате ливней в Пакистане По меньшей мере 195 человек погибли из-за ливней в различных районах Пакистана с 1 июля по 17 августа, еще 362 пострадали.
Другие страны
19 августа 2024 г. 03:45
Почти 200 человек погибли в результате ливней в Пакистане

По меньшей мере 195 человек погибли из-за ливней в различных районах Пакистана с 1 июля по 17 августа, еще 362 пострадали.

Как передает Report, об этом сообщила газета The Express Tribune со ссылкой на отчет Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями.

Согласно данным, семь жителей погибли за последние 24 часа, наиболее пострадавшей от паводков провинцией является Пенджаб.

Отмечается, что с 1 июля разрушено 2 293 объекта недвижимости, из которых 734 восстановлению не подлежат. Паводки затронули свыше 44 км автомобильных дорог и 30 мостов.

Синоптики прогнозируют на 19 августа в различных районах Пакистана сильные дожди, которые могут привести к затоплениям в низинных районах Исламабада, Равалпинди, Гуджранвалы, Лахора, Шейхупуры, Касура, Сиалкота, Саргодхи, Фейсалабада и Пешавара.

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