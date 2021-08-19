Почти 18 млн афганцев нуждаются в гуманитарной помощи

Почти половина населения Афганистана - 18 млн человек - нуждается в срочной гуманитарной помощи в Афганистане, около 4 млн человек стали внутренними беженцами.

Почти половина населения Афганистана - 18 млн человек - нуждается в срочной гуманитарной помощи в Афганистане, около 4 млн человек стали внутренними беженцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава комитета Европарламента по развитию Томас Тобе, выступая на экстренных совместных слушаниях с комитетом по иностранным делам.

"В результате засух, пандемии COVID-19 и боевых действий в Афганистане почти половина населения этой страны - 18 млн человек - нуждается в срочной гуманитарной помощи, почти 4 млн стали внутренними перемещенными лицами", - отметил он.