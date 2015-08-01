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    Почти 100 человек спасены с загоревшегося парома в Японии

    Сигнал бедствия был подан после того как паром с людьми отплыл около 31 мили от порта в Токио

    Баку. 1 августа. REPORT.AZ/ Спасательные лодки сняли 94 человека с японского парома после того как на нем начался пожар, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Telegraph.

    Сигнал бедствия был подан в 5:32 вечера по местному времени, после того как паром с людьми отплыл около 31 мили от порта в Токио.

    Японская береговая охрана выслала к терпящему бедствие судну четыре патрульных катера. О пострадавших информации не поступало.

    Паром совершал рейс Токио-Томакомай, отмечает Report.

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