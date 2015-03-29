Победу на выборах во Франции одерживает партия Саркози

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/Согласно экзит-поллам, во втором туре местных выборов во Франции победу одерживают правоцентристы во главе с "Союзом за народное движение" Николя Саркози.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, результаты голосования на этих выборах многие считают индикатором настроений французов, которым в 2017 году предстоит выбирать нового президента.

Судя по опросам общественного мнения, партии Саркози удалось победить в более чем 60 местных советах, тогда как правящая Социалистическая партия уступила свои позиции примерно в 30 советах.

Ультраправый "Национальный фронт" Марин Ле Пен, как сообщают французские средства массовой информации, также укрепил свои позиции, однако пока неясно, удастся ли ему полностью взять под контроль хотя бы один из местных советов в стране.