По меньшей мере семь человек погибли при лесных пожарах на востоке ЮАР

В результате лесных пожаров в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР за последнюю неделю погибли по меньшей мере семь человек, огонь полностью уничтожил 196 домов.
Как передает
Согласно информации, в лесных пожарах, начавшихся неделю назад, пострадали в общей сложности 751 человек, нанесен ущерб фермам и частным хозяйствам в таких округах, как Кинг-Кетшвайо, Илембе, Утукела и Зулуленд.
Отмечается, что в результате пожаров уничтожено более 14 000 гектаров пастбищ, погибло 1 600 животных.
При этом местные чиновники не исключает рост масштабов ущерба, поскольку властям пока не удается локализовать пожары.