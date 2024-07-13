По меньшей мере семь человек погибли при лесных пожарах на востоке ЮАР

В результате лесных пожаров в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР за последнюю неделю погибли по меньшей мере семь человек, огонь полностью уничтожил 196 домов.

В результате лесных пожаров в провинции Квазулу-Натал на востоке ЮАР за последнюю неделю погибли по меньшей мере семь человек, огонь полностью уничтожил 196 домов.

Как передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа", об этом сообщило правительство провинции.

Согласно информации, в лесных пожарах, начавшихся неделю назад, пострадали в общей сложности 751 человек, нанесен ущерб фермам и частным хозяйствам в таких округах, как Кинг-Кетшвайо, Илембе, Утукела и Зулуленд.

Отмечается, что в результате пожаров уничтожено более 14 000 гектаров пастбищ, погибло 1 600 животных.

При этом местные чиновники не исключает рост масштабов ущерба, поскольку властям пока не удается локализовать пожары.