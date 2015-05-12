Баку. 12 мая. REPORT.AZ/ По меньшей мере 32 человека погибли в результате очередного сильного землетрясения в Непале.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN, более 1000 человек получили ранения различной степени тяжести.

Из числа погибших 29 стали жертвой разрушительного землетрясения в Непале и еще 3 человека - в соседнем индийском штате Бихар.

Во вторник в Непале были зафиксированы четыре землетрясения. Магнитуда самых сильных толчков, по уточненным данным, составила 7,3. Эпицентр находился в 76 км к востоку от Катманду. В течение получаса в этом регионе были зафиксированы еще три землетрясения магнитудой 5,6, 5,4 и 6,3 балла.