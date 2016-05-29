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    По меньшей мере 3 человека погибли в нескольких инцидентах со стрельбой в Чикаго

    Среди погибших — 15-летняя девушка

    Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ В Чикаго погибли три человека в нескольких инцидентах со стрельбой. Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC.

    Среди погибших — 15-летняя девушка, которая вместе с мужчиной 28 лет находилась в автомобиле, когда неизвестный из черного автомобиля марки Nissan открыл по ним огонь. Девушка скончалась в больнице, мужчина остался жив.

    Еще один смертельный случай произошел в здании: 23-летний молодой человек в ходе драки с двумя мужчинами получил выстрел в голову и скончался на месте.

    Еще одного мужчину застрелили в районе Эшберн. Двадцатипятилетний Марк Линдси находился в своем автомобиле, когда к нему приблизился вооруженный человек и открыл огонь. Линдси получил несколько ранений, попытался уехать, однако вскоре столкнулся с другим автомобилем. Мужчина скончался в больнице.

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