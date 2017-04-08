По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара американской коалиции вблизи Ракки в Сирии

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 15 человек погибли в результате авиаудара вблизи Ракки в Сирии.
Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, такие данные привел сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Лондоне.
Как считается, авиаудар нанесла коалиция во главе с США против "Исламского государства".
По данным наблюдателей, погибли 15 человек, включая четырех детей в селе к западу от цитадели джихадистов в Ракке.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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