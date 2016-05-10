​По итогам выборов президента Филиппин лидирует Родриго Дутерте

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Популярный на Филиппинах 71-летний политик Родриго Дутерте лидирует по итогам прошедших в понедельник в стране президентских выборов. Как передает Report, согласно неофициальным результатам голосования, Дутерте получил порядка 39% голосов избирателей после обработки 90% бюллетеней.

По данным на утро вторника, Дутерте более чем на 5 млн. голосов опережает своего основного соперника - 58-летнего Мануэля Рохаса. Мануэль (Мар) Рохас, бывший лидер правящей Либеральной партии, является близким соратником действующего президента Бенигно Акино, чей шестилетний период пребывания у власти истекает 30 июня.

Выступающий кандидатом от правящей власти, Рохас в ходе своей предвыборной кампании обещал продолжить провозглашенный Акино в начале его президентского срока курс на реформы, жесткую борьбу с коррупцией, активное привлечение иностранных инвестиций и развитие инфраструктуры Филиппин.





