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Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 28 тыс. га

Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 28 тыс. га Лесной пожар "Мадре" в округе Сан-Луис-Обиспо в штате Калифорния (США - ред.) охватил площадь более чем 28,6 тыс. гектаров (70,8 тыс. акров).
Другие страны
5 июля 2025 г. 03:25
Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 28 тыс. га

Лесной пожар "Мадре" в округе Сан-Луис-Обиспо в штате Калифорния (США - ред.) охватил площадь более чем 28,6 тыс. гектаров (70,8 тыс. акров).

Как передает Report, об этом сообщила местная пожарная служба.

Власти обязали жителей нескольких районов эвакуироваться. Информации о жертвах пока нет. Причина возгорания еще не установлена. Сейчас пожар локализован на 10%.

Это крупнейшее возгорание в Калифорнии с начала года. В январе лесные пожары "Итон" и "Палисейдс" охватили округ Лос-Анджелес, их общая площадь превысила 16 тыс. гектаров. Огонь привел к смерти 30 человек и уничтожил более 12 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей.

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