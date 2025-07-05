Площадь лесного пожара в Калифорнии превысила 28 тыс. га

Лесной пожар "Мадре" в округе Сан-Луис-Обиспо в штате Калифорния (США - ред.) охватил площадь более чем 28,6 тыс. гектаров (70,8 тыс. акров).

Лесной пожар "Мадре" в округе Сан-Луис-Обиспо в штате Калифорния (США - ред.) охватил площадь более чем 28,6 тыс. гектаров (70,8 тыс. акров).

Как передает Report, об этом сообщила местная пожарная служба.

Власти обязали жителей нескольких районов эвакуироваться. Информации о жертвах пока нет. Причина возгорания еще не установлена. Сейчас пожар локализован на 10%.

Это крупнейшее возгорание в Калифорнии с начала года. В январе лесные пожары "Итон" и "Палисейдс" охватили округ Лос-Анджелес, их общая площадь превысила 16 тыс. гектаров. Огонь привел к смерти 30 человек и уничтожил более 12 тыс. строений, в том числе недвижимость знаменитостей.