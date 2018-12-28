Канадские ледники растают в течение 50 лет - ученые - ВИДЕО

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Канадские ученые после целого ряда исследований пришли к выводу, что приблизительно через 50 лет ледники в Скалистых горах и в других горных массивах на территории Британской Колумбии и Альберты сократятся из-за глобального потепления на планете.

Как сообщает Report, профессор Девид Хик указывает на то, что площадь ледников сократится на 80%, а ледник Пейто в Скалистых горах и часть национального парка Банфф лишится 70% своей площади.

За пределами самой Арктики, Антарктики и Гренландии Канада является «хранительницей» самых больших ледников, которые сегодня покрывают порядка 200 000 км ее территории.

По их данным ледники в горах Сент-Элиас на Юконе с 50-х годов прошлого века потеряли порядка четверти своих площадей.

Только таяние этого льда, как подсчитано, привело к поднятию уровня мирового океана на 1.1 мм.