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    Канадские ледники растают в течение 50 лет - ученые - ВИДЕО

    Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Канадские ученые после целого ряда исследований пришли к выводу, что приблизительно через 50 лет ледники в Скалистых горах и в других горных массивах на территории Британской Колумбии и Альберты  сократятся из-за глобального потепления на планете. 

    Как сообщает Report, профессор Девид Хик указывает на то, что площадь ледников сократится на 80%, а ледник Пейто в Скалистых горах и часть национального парка Банфф лишится 70% своей площади.

    За пределами самой Арктики, Антарктики и Гренландии Канада является «хранительницей» самых больших ледников, которые сегодня покрывают порядка 200 000 км ее территории.

    По их данным ледники в горах Сент-Элиас на Юконе с 50-х годов прошлого века потеряли порядка четверти своих площадей.

    Только таяние этого льда, как подсчитано, привело к поднятию уровня мирового океана на 1.1 мм.

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