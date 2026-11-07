В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева

В Баку специальной концертной программой почтили память единственного шехида Государственного таможенного комитета Азербайджана Ульви Гаджиева.

Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены семей шехидов, представители интеллигенции, общественности и медиа.

В рамках программы были показаны сцены, отражающие жизненный путь шехида, прозвучали музыкальные произведения, посвященные Родине и Победе.

Одновременно с участием учащихся Центральной школы искусств имени Гара Гараева была организована концертная программа под названием "Победа Азербайджана-2".

Одним из особых моментов концерта стала художественная композиция, подготовленная при участии студентов-актеров Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В сценической постановке были воссозданы детство и юность Ульви Гаджиева.

В рамках программы прозвучали музыкальные произведения на тему патриотизма, был показан видеоролик, посвященный Второй Карабахской войне. В ходе мероприятия участники почтили память шехида и подчеркнули важность донести до будущих поколений его жизненного и боевого пути, самоотверженности, проявленной им во имя Родины.