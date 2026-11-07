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    Ильхам Алиев Путь к Победе 8 Ноября - День Победы

    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева

    Внутренняя политика
    • 07 ноября, 2026
    • 21:41
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева

    В Баку специальной концертной программой почтили память единственного шехида Государственного таможенного комитета Азербайджана Ульви Гаджиева.

    Как сообщает Report, в мероприятии приняли участие члены семей шехидов, представители интеллигенции, общественности и медиа.

    В рамках программы были показаны сцены, отражающие жизненный путь шехида, прозвучали музыкальные произведения, посвященные Родине и Победе.

    Одновременно с участием учащихся Центральной школы искусств имени Гара Гараева была организована концертная программа под названием "Победа Азербайджана-2".

    Одним из особых моментов концерта стала художественная композиция, подготовленная при участии студентов-актеров Азербайджанского государственного университета культуры и искусств. В сценической постановке были воссозданы детство и юность Ульви Гаджиева.

    В рамках программы прозвучали музыкальные произведения на тему патриотизма, был показан видеоролик, посвященный Второй Карабахской войне. В ходе мероприятия участники почтили память шехида и подчеркнули важность донести до будущих поколений его жизненного и боевого пути, самоотверженности, проявленной им во имя Родины.

    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    Память шехидов Государственный таможенный комитет Азербайджана (ГТК) Концертная программа 44-дневная Отечественная война (II Карабахская война)
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    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
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