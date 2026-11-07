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    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib

    Daxili siyasət
    • 07 noyabr, 2026
    • 21:17
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib

    Dövlət Gömrük Komitəsinin yeganə şəhidi Ülvi Hacıyevin xatirəsi xüsusi konsert proqramı ilə yad edilib.

    "Report" xəbər verir ki, şəhid ailələrin üzvlərinin, ziyalıların, ictimaiyyət və media nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə şəhidin həyat yolunu əks etdirən səhnələr nümayiş olunub, Vətənə və qələbəyə həsr edilmiş musiqi əsərləri səsləndirilib.

    Eyni zamanda Qara Qarayev adına Mərkəzi İncəsənət Məktəbinin şagirdlərinin iştirakı ilə "Azərbaycan Zəfəri-2" adlı konsert proqramı təşkil olunub.

    Konsertin fərqli məqamlarından biri Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin tələbə-aktyorlarının iştirakı ilə hazırlanmış bədii kompozisiya olub. Səhnə əsərində Ülvi Hacıyevin uşaqlıq və gənclik illəri canlandırılıb.

    Proqram çərçivəsində vətənpərvərlik mövzusunda musiqi nömrələri ifa olunub, İkinci Qarabağ müharibəsinə həsr edilmiş videoçarx nümayiş etdirilib. Tədbirdə şəhidin əziz xatirəsi ehtiramla yad edilib, onun həyat və döyüş yolunun, Vətən uğrunda göstərdiyi fədakarlığın gələcək nəsillərə çatdırılmasının vacibliyi vurğulanıb.

    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib
    Şəhid Ülvi Hacıyevin xatirəsinə həsr olunan konsert keçirilib

    Azərbaycan Dövlət Gömrük Komitəsi (DGK) Şəhid ailələri 44 günlük Vətən müharibəsi (II Qarabağ müharibəsi)
    Foto
    В Баку концертной программой почтили память шехида Ульви Гаджиева
    44 filmi
    44 filmi

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