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    Эрдоган обсудил с Трампом Иран и Украину

    В регионе
    • 07 ноября, 2026
    • 21:53
    Эрдоган обсудил с Трампом Иран и Украину

    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

    Как передает Report, об этом сообщили в Администрации турецкого лидера.

    Отмечается, что в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные процессы.

    Эрдоган заявил, что верит в дальнейшее расширение сотрудничества между Турцией и США. Он подчеркнул, что в предстоящий период будут продолжены усилия по приданию новой динамики отношениям между двумя странами.

    Президент Турции также отметил важность прекращения напряженности между Ираном и США, а также решения существующих проблем дипломатическим путем. Он заявил, что Анкара продолжит свои усилия в направлении обеспечения мира.

    Эрдоган также выразил надежду, что активизирующиеся дипломатические усилия по завершению войны между Украиной и Россией дадут положительные результаты. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в проводимые в этом направлении процессы, и обратил внимание на важность наращивания контактов как с Украиной, так и с Россией.

    Эрдоган поблагодарил Дональда Трампа за поддержку, оказанную саммиту Организации тюркских государств.

    Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп Российско-украинский конфликт Операция США и Израиля против Ирана
    Ərdoğan Trampla İran və Ukraynanı müzakirə edib
    Erdoğan and Trump discuss bilateral ties, Iran tensions and Ukraine war
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