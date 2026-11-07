Эрдоган обсудил с Трампом Иран и Украину
- 07 ноября, 2026
- 21:53
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.
Как передает Report, об этом сообщили в Администрации турецкого лидера.
Отмечается, что в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные процессы.
Эрдоган заявил, что верит в дальнейшее расширение сотрудничества между Турцией и США. Он подчеркнул, что в предстоящий период будут продолжены усилия по приданию новой динамики отношениям между двумя странами.
Президент Турции также отметил важность прекращения напряженности между Ираном и США, а также решения существующих проблем дипломатическим путем. Он заявил, что Анкара продолжит свои усилия в направлении обеспечения мира.
Эрдоган также выразил надежду, что активизирующиеся дипломатические усилия по завершению войны между Украиной и Россией дадут положительные результаты. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в проводимые в этом направлении процессы, и обратил внимание на важность наращивания контактов как с Украиной, так и с Россией.
Эрдоган поблагодарил Дональда Трампа за поддержку, оказанную саммиту Организации тюркских государств.