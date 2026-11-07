Эрдоган обсудил с Трампом Иран и Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом.

Как передает Report, об этом сообщили в Администрации турецкого лидера.

Отмечается, что в ходе телефонного разговора были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и США, а также региональные и глобальные процессы.

Эрдоган заявил, что верит в дальнейшее расширение сотрудничества между Турцией и США. Он подчеркнул, что в предстоящий период будут продолжены усилия по приданию новой динамики отношениям между двумя странами.

Президент Турции также отметил важность прекращения напряженности между Ираном и США, а также решения существующих проблем дипломатическим путем. Он заявил, что Анкара продолжит свои усилия в направлении обеспечения мира.

Эрдоган также выразил надежду, что активизирующиеся дипломатические усилия по завершению войны между Украиной и Россией дадут положительные результаты. Он добавил, что Турция продолжит вносить свой вклад в проводимые в этом направлении процессы, и обратил внимание на важность наращивания контактов как с Украиной, так и с Россией.

Эрдоган поблагодарил Дональда Трампа за поддержку, оказанную саммиту Организации тюркских государств.