Пинхо: ЕК рассчитывает на согласие всех стран ЕС по 19-му пакету санкций против РФ

Еврокомиссия рассчитывает на одобрение всеми 27 странами-членами ЕС по готовящемуся 19-му пакету санкций против РФ.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе заявила глава пресс-службы ЕК Паула Пинхо.

"Основная цель новых мер - продолжить давление на военную экономику России, увеличивая издержки для Москвы за отказ от мирных переговоров, с целью в конечном итоге привести президента Путина за стол переговоров",- заявила она, отказавшись разглашать детали.

Пинхо также напомнила, что накануне глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен провела телефонный разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом.

"Чем больше мы координируем наш подход с партнерами, тем эффективнее санкции. У нас есть ряд примеров, демонстрирующих это. Вспомните, например, совместные усилия G7 по установлению потолка цен на нефть, которые дают ощутимые результаты", – подчеркнул представитель ЕС.