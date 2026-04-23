Певкур: Партнеры должны продолжать поддержку Украины

Партнеры Украины должны продолжать оказывать ей необходимую поддержку.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Киевском форуме по безопасности.

По его словам, важно сохранять международное внимание к ситуации вокруг Украины и обеспечивать условия для ее дальнейшей обороны.

Певкур напомнил, что Эстония обязалась выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП ежегодно и, как ожидается, в текущем году этот показатель вновь будет превышен.

Он также отметил, что последний пакет помощи в размере €12 млн в рамках программы PURL позволил обеспечить поставки необходимого оборудования, в том числе при участии США.

Министр добавил, что Таллинн продолжает призывать другие страны поддерживать Украину на сопоставимом уровне.

По его мнению, ключевым фактором безопасности остается сильная и независимая Украина, а ее интеграция в ЕС и НАТО имеет важное значение.