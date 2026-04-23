Певкур: Партнеры должны продолжать поддержку Украины
- 23 апреля, 2026
- 19:18
Партнеры Украины должны продолжать оказывать ей необходимую поддержку.
Как передает Report со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на Киевском форуме по безопасности.
По его словам, важно сохранять международное внимание к ситуации вокруг Украины и обеспечивать условия для ее дальнейшей обороны.
Певкур напомнил, что Эстония обязалась выделять на военную помощь Украине не менее 0,25% ВВП ежегодно и, как ожидается, в текущем году этот показатель вновь будет превышен.
Он также отметил, что последний пакет помощи в размере €12 млн в рамках программы PURL позволил обеспечить поставки необходимого оборудования, в том числе при участии США.
Министр добавил, что Таллинн продолжает призывать другие страны поддерживать Украину на сопоставимом уровне.
По его мнению, ключевым фактором безопасности остается сильная и независимая Украина, а ее интеграция в ЕС и НАТО имеет важное значение.