    • 23 aprel, 2026
    • 20:22
    Pevkur: Tərəfdaşlar Ukraynaya dəstəyi davam etdirməlidirlər

    Ukraynanın tərəfdaşları ona lazımi dəstəyi göstərməyə davam etməlidirlər.

    "Report" "İnterfaks-Ukrayna"ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Estoniyanın müdafiə naziri Hanno Pevkur Kiyev Təhlükəsizlik Forumunda bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Ukrayna ətrafındakı vəziyyətə beynəlxalq diqqəti qoruyub saxlamaq və onun gələcək müdafiəsi üçün şəraiti təmin etmək vacibdir.

    Pevkur xatırladıb ki, Estoniya hər il ÜDM-in azı 0,25 %-ni Ukraynaya hərbi yardım kimi ayırmağı öhdəsinə götürüb və gözlənildiyi kimi, cari ildə bu göstərici yenidən aşılacaq.

    O həmçinin qeyd edib ki, PURL proqramı çərçivəsində 12 milyon avro məbləğindəki sonuncu yardım paketi lazımi avadanlıqların, o cümlədən ABŞ-nin iştirakı ilə tədarükünü təmin etməyə imkan verib.

    Nazir əlavə edib ki, Tallin digər ölkələri Ukraynanı müqayisə olunan səviyyədə dəstəkləməyə çağırmağa davam edir.

    Onun fikrincə, güclü və müstəqil Ukrayna təhlükəsizliyin əsas amili olaraq qalır, onun Aİ və NATO-ya inteqrasiyası isə mühüm əhəmiyyət kəsb edir.

    Hanno Pevkur Ukrayna Estoniya
    Певкур: Партнеры должны продолжать поддержку Украины

