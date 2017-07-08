Песков: Путин и Эрдоган сверили часы по реализации "Турецкого потока"

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили реализацию проекта «Турецкий поток» на саммите G20 в Гамбурге. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Подробно сверили часы по реализации "Турецкого потока", строительство АЭС "Аккую", состоялся отдельный разговор с глазу на глаз по Сирии", — заявил Песков.

Он также охарактеризовал общение между двумя лидерами как "интенсивное".